Неадекватная женщина грозилась натравить свою собаку на детей в Петербурге

Неадекватная жительница Петербурга грозилась натравить свою собаку на двух мальчиков, которые припарковали свои велосипеды на детской площадке. Мама одного из детей намерена обратиться с заявлением в полицию, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Женщине по понравилось, что мальчики заехали и припарковали велосипеды на детской площадке, где гуляют малыши.

На опубликованных кадрах видно, как женщина с большой собакой без намордника заходит на детскую площадку и начинает требовать от ребят, чтобы они убрали велосипеды. При этом она ругается, толкает ребенка и пытается отнять у него велосипед, а также угрожает натравить собаку на детей.

На помощь подросткам пришёл местный житель. По словам мальчиков, они припарковались на детской площадке, чтобы надеть кофты из-за внезапно поднявшегося ветра. Мама одного из школьников готовит заявление в полицию.