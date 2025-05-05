Mash Gor: в Махачкале раненый полицейский нейтрализовал боевика его же ножом

Во время нападения на полицию в Махачкале один из правоохранителей получил огнестрельное ранение и вступил в рукопашную схватку с боевиком. Очевидцы успели запечатлеть на видео, как правоохранитель отбирает у налетчика нож и им же его нейтрализует, сообщает Mash Gor .

Боевик хотел добить раненого полицейского ножом и приблизился к нему, но страж порядка отобрал у него оружие. После этого правоохранитель нейтрализовал злоумышленника.

Сейчас выживший полицейский находится в больнице с резаной раной лица и огнестрельным ранением.

По предварительным данным дагестанского главка МВД, в результате нападения на махачкалинскую полицию погибли трое сотрудников правопорядка. Боевиков, по информации СМИ, нейтрализовали.

В результате перестрелки в Махачкале пострадали семь человек, сообщал Минздрав Дагестана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.