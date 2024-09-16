В Челябинске школьник спас детей от нападения одноклассника с молотком

13-летний мальчик смог оказать сопротивление однокласснику, который набросился с молотком на детей и учителя в челябинской коррекционной школе. Его смелые действия помогли спасти остальных учеников, сообщает Baza .

Когда подростку удалось оказать сопротивление пострадавшему, последний выбежал из класса. Смелый школьник тоже пострадал, он находится в больнице.

Напавший оделся во все черное и пришел в школу в середине первого урока. Ученик направился в туалет, а затем в класс биологии. Он ворвался в кабинет с криками и стал хаотично наносить удары.

Первый удар по голове получила девочка, затем нападавший переключился на учителя, а потом опять на учеников. После этого ему оказал сопротивление подросток. Нападавший выбежал из класса и побежал по коридору. В тяжелом состоянии находятся две девочки. За жизнь одной из них борются врачи.

Школьник с молотком мог играть в суицидальную игру-квест. Мальчик выполнял задания. Финалом смертельной игры был суицид, но до этого не дошло — подростка смогли остановить и задержали после нападения.