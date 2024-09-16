SHOT: напавший на школу челябинский подросток играл в смертельную игру-квест

По предварительным данным, 13-летний подросток, который напал с молотком на учеников челябинской школы, играл в суицидальную игру-квест, сообщает SHOT .

Оказалось, что мальчик выполнял задания. Финалом смертельной игры был суицид, но до этого не дошло — подростка смогли остановить и задержали после нападения. Школьник часто размышлял о мировом порядке, оружии и нацизме.

Инцидент произошел в коррекционной школе Челябинска. 13-летний ученик, находясь в классе, достал молоток, кинулся в сторону других детей и начал хаотично наносить удары.

По некоторым данным, подросток хотел совершить суицид. Ученика коррекционной школы госпитализировали. В результате его действий пострадали четыре 13-летних школьника. Одна из девочек находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи. Кроме того, нападавший успел ударить и учительницу.