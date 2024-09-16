Челябинский школьник набросился на одноклассников с молотком. Есть пострадавшие

В коррекционной школе Челябинска школьник избил молотком своих одноклассников, пострадали несколько человек, сообщает SHOT .

В понедельник утром 13-летний ученик пронес на занятие инструмент. Находясь в классе, он выхватил молоток, кинулся в сторону других детей и начал хаотично наносить удары.

Предварительно, в результате нападения травмы получили несколько ребят. Сильнее всего пострадала девочка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Неадекватного подростка задержали. Сейчас устанавливаются мотивы его поступка.

Ранее в Крыму пятиклассник избил учительницу до сотрясения мозга из-за отобранного у него телефона. Педагог ушла на больничный, а школьник — на занятия с психологом.