Пятиклассник в Крыму избил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона

В школе под Симферополем пятиклассник избил учительницу из-за того, что та забрала у него смартфон. У педагога диагностировали сотрясение мозга, она находится на больничном, сообщает «Mash на волне» .

Мальчик принес телефон на урок музыки и открыто пользовался им во время занятия. Учитель сделала пятикласснику замечание и забрала гаджет.

После урока школьник взял телефон со стола и попытался покинуть класс, но педагог потребовала от него объяснений. Это окончательно вывело мальчика из себя.

Пятиклассник нанес учительнице удар в висок и устроил истерику. Ученик обвинил женщину в постоянных придирках. После инцидента с парнем провели беседу и назначили ему занятия с психологом.

Ранее школьники Тимур (13 лет) и Александр (14 лет) пробрались на территорию аэропорта Ноябрьска и подожгли вертолет Ми-8. Задание, за которое мальчикам обещали 5 млн рублей, они получили в Telegram.