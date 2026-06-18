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Профессия писатель официально появится в России с 1 сентября

Профессиональный стандарт «Писатель» вступит в силу в текущем году. Это следует из отраслевого доклада Минцифры РФ «Книжный рынок России», сообщает РИА Новости .

В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России профессия писателя законодательно не закреплена, и предложил это изменить.

В тексте доклада отмечается, что утверждение профессионального стандарта «Писатель» стало одним из значимых шагов в поддержке литературного процесса.

Документ вступает в силу 1 сентября 2026 года.

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