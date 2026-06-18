Сергей Лазарев объяснил, почему часто показывает детей в соцсетях

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что активно публикует посты о своих детях в соцсетях, потому что гордится их успехами, сообщает РИА Новости .

Певец пояснил, что дети родились в семье известного папы, и он долго скрывал их от посторонних глаз, но в какой-то момент это стало сложно. Аня и Никита стали чаще появляться в его соцсетях, потому что он, как любой родитель, очень гордится ими и их достижениями и рад делиться этим с поклонниками.

По словам артиста, сын и дочь спокойно относятся к своей медийности и пока это не доставляет им неудобств. Лазарев отметил, что они вместе учатся правильно реагировать на внимание, поскольку интерес прессы к ним сохранится и во взрослой жизни.

Дети Сергея Лазарева — Никита и Анна — активно занимаются творчеством: посещают занятия в танцевальной студии Аллы Духовой «Тодес», изучают музыку и дают концерты.

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