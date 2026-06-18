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Трамп заявил о падении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном отметил снижение стоимости нефти, сообщает ТАСС .

«Цена на нефть падает», — сказал он сразу после подписания документа.

Американский лидер поставил подпись в присутствии Рубио, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лиц. Это произошло после того, как документ получил госсекретарь Рубио.

Ранее Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта в электронном виде.

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