Трамп заявил о падении цен на нефть
Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном отметил снижение стоимости нефти, сообщает ТАСС.
«Цена на нефть падает», — сказал он сразу после подписания документа.
Американский лидер поставил подпись в присутствии Рубио, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лиц. Это произошло после того, как документ получил госсекретарь Рубио.
Ранее Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта в электронном виде.
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