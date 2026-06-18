По делу бизнесмена Трабера о заказных убийствах задержаны еще двое
Правоохранители задержали еще двух фигурантов в рамках уголовного дела о заказных убийствах, по которому ранее был арестован бизнесмен Илья Трабер, сообщает ТАСС.
«В рамках настоящего уголовного дела задержано еще два человека», — отметили в правоохранительных органах.
Процессуальный статус задержанных на данный момент не уточняется.
Ранее Илье Траберу было предъявлено обвинение в убийстве по найму, совершенном группой лиц, и незаконном обороте оружия. Он пробудет под стражей два месяца.
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