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Бизнесмена Илью Трабера отправили в СИЗО по делу об убийстве

Московский суд арестовал двух обвиняемых по делу о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд столицы 17 июня постановил отправить под стражу на два месяца бизнесмена Илью Трабера. Ему предъявлено обвинение в убийстве по найму, совершенном группой лиц, и незаконном обороте оружия.

На аналогичный срок арестован по таким же статьям Алисултан Надирбегов.

Преступление было совершено в 2020 году.

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