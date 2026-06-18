Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково на данный момент работает с ограничениями. Из-за этого возможны корректировки в графике рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства.

Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее подавший сигнал бедствия самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia приземлился в аэропорту Сочи.

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