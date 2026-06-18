Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию
Московский аэропорт Внуково на данный момент работает с ограничениями. Из-за этого возможны корректировки в графике рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства.
Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее подавший сигнал бедствия самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia приземлился в аэропорту Сочи.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.