Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в аэропорту Сочи

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, который выполнял рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Росавиации.

Самолет подал сигнал 7700, когда летел над Черным морем. Этот код указывает на чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности.

На данный момент воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Сочи.

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