Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в аэропорту Сочи
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, который выполнял рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Росавиации.
Самолет подал сигнал 7700, когда летел над Черным морем. Этот код указывает на чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.
Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности.
На данный момент воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Сочи.
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