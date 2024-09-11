Школьники сожгли вертолет Ми-8 в аэропорту Ноябрьска

Школьники Тимур (13 лет) и Александр (14 лет) пробрались на территорию аэропорта Ноябрьска и подожгли вертолет Ми-8. Задание, за которое мальчикам обещали 5 млн рублей, они получили в Telegram, сообщает Baza .

Парни пробрались на охраняемую территорию через дырку в заборе, таким же образом им удалось скрыться. Дети облили вертолет горючей жидкостью, а затем подожгли его с помощью сигареты.

В этот же момент произошел взрыв. Подросткам обожгло лица, поэтому им пришлось вызвать скорую помощь. Тем временем вертолет выгорел основательно — от него остался только хвост.

Дети признались, что выполняли задание, которое получили в мессенджере. За успешную «операцию» им обещали 5 млн рублей. Также они рассказали, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи, за что получили 30 тыс. рублей. Известно, что отец одного из мальчиков служит в зоне СВО.

Ранее во дворе улицы Лобачевского в Москве произошел поджог автомобиля класса люкс BMW Х7. Поджигателями оказались 17-летние подростки.