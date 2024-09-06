Четверо 17-летних подростков сожгли BMW X7 в Москве за 400 тыс рублей

Установлены личности четверых 17-летних подростков, которые сожгли премиум-автомобиль BMW X7 во дворе по улице Лобачевского в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Автомобиль BMW X7 неизвестные сожгли ночью 2 сентября. Один мужчина снимал преступление на телефон, второй облил стекло зажигательной смесью, а третий поджег. Затем правонарушители сбежали. Потерпевший понес ущерб в размере минимум шести млн рублей. Стоящие рядом автомобили тоже были повреждены.

При содействии Никулинской межрайонной прокуратуры Москвы удалось установить, что поджог предположительно совершили четыре человека. Каждому из них по 17 лет.

Задержанные признались, что за совершение преступления им пообещали 400 тыс. рублей. Каждый подельник получил по 100 тыс.

Перед тем, как отправиться «на дело», предполагаемые злоумышленники купили бензин, баллон с краской красного цвета, а также несколько медицинских масок.

Подростков обвинили по части второй статьи 167 Уголовного кодекса РФ — повреждение имущества путем поджога с причинением значительного ущерба. Расследование продолжается, сообщников разыскивают.

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