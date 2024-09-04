Голый наркоман устроил погром в супермаркете в Балашихе и умер

Мужчина в трусах под наркотиками разгромил супермаркет в Балашихе

В Балашихе мужчина в трусах и в состоянии алкогольного опьянения ворвался в супермаркет, разгромил полки и напугал сотрудников магазина и посетителей, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подходит к супермаркету, падает, но затем находит в себе силы подняться и войти внутрь. В магазине он устроил погром, несколько раз кидался на сотрудников, вел себя неадекватно — то плакал, то смеялся.

Парня удалось зафиксировать, его связали и уложили на пол, но после этого он скончался. Погибшим оказался 34-летний приезжий из Вышнего Волочка.

Ранее 36-летний мужчина, находясь под воздействием наркотических веществ, поджег свою девушку в Подмосковье. Пострадавшая попала в реанимацию.