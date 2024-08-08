Наркоман пытался заживо сжечь возлюбленную в Подмосковье

В Подмосковье 36-летний мужчина, находясь под воздействием наркотических веществ, поджег свою девушку. Пострадавшая попала в реанимацию, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Лосино-Петровском. Максим И. поссорился со своей возлюбленной, с которой жил в одной квартире. Во время конфликта мужчина взял жидкость для розжига углей, вылил на свою девушку и поджег ее.

У пострадавшей сильно обожжено лицо и тело. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме того, медики подозревают у нее наличие сотрясения и черепно-мозговой травмы. Проверяется версия, что мужчина избил свою девушку перед тем, как поджег.

Максима задержали. Оказалось, что он находился под действием запрещенных веществ.