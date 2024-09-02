В Москве хулиганы сожгли люксовый автомобиль BMW Х7 во дворе дома

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Прокуратура Москвы: три хулигана сожгли BMW Х7 на улице Лобачевского

Во дворе улицы Лобачевского в Москве произошел поджог автомобиля класса люкс марки BMW Х7. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Поджог элитного автомобиля устроили трое злоумышленников. Один снимал нападение на смартфон, второй облил лобовое зажигательной смесью, а третий поджег. Затем злоумышленники покинули место преступления.

BMW Х7 полностью выгорела. Владелец транспортного средства понес ущерб в размере не менее 6 млн рублей. Находящиеся рядом авто тоже получили повреждения.

В настоящий момент силовики ищут людей, которые совершили преступление. Было также открыто уголовное дело по статье 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

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