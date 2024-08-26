«Голоса в телефоне» заставили уроженку Калмыкии сжечь 5 иномарок

В Санкт-Петербурге безработная уроженка Калмыкии устроила поджог нескольких автомобилей. На такой поступок ее подтолкнули «голоса в телефоне» и утрата почти 2 млн рублей, сообщает «Царьград» .

Ночью 25 августа на Республиканской улице сотрудники правоохранительных органов задержали безработную женщину. Она находилась рядом с горящим автомобилем BMW, держа в руках канистру с бензином.

Позднее в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказали, что BMW оказался не единственной жертвой поджигательницы — в ту же ночь на Заневском проспекте сгорел Mercedes, на улице Гладкова — Audi, на Рижском проспекте — Skoda, а в переулке Джамбула — Opel.

На преступные действия женщина решилась из-за «голосов в телефоне». В конце июня злоумышленники заставили ее перевести 1,7 млн рублей на «безопасные» счета, убеждая, что якобы мошенники украли ее личные данные и использовали их для перевода средств запрещенным организациям.

Женщина не стала обращаться в правоохранительные органы, и мошенники решили продолжить использовать ее в своих схемах. Они уговорили ее поджечь несколько машин, уверяя, что это поможет поймать «преступников».

Сейчас женщина проходит главным фигурантом дела об умышленном уничтожении имущества. Параллельно с этим правоохранительные органы зарегистрировали ее заявление о мошенничестве и завели еще одно уголовное дело.