Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, однако подчеркнул, что договоренности об этом пока нет, сообщает ТАСС.
По его словам, если встреча состоится, она будет посвящена прежде всего сокращению ядерных вооружений, а не Украине.
Американский лидер также сообщил, что Вашингтон активно ведет переговоры с Москвой по украинскому вопросу и не собирается сейчас вводить новые санкции против России, чтобы не подорвать шансы на успех.
Кроме того, он предположил, что Украине стоит направить на мирные переговоры кого-то другого, а не Владимира Зеленского.
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