В Екатеринбурге создали уникальные кроссовки в честь культового майонеза ЕЖК

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» совместно с командой Hot Singles in Your Area выпустили лимитированную коллекцию кроссовок с майонезом ЕЖК, который является главным гастрономическим символом Екатеринбурга, сообщает URA.RU .

«Кроссовки закастомлены нашей бытовой геральдикой, локальной идентичностью из холодильника, культурным кодом каждого человека, который гордо называет себя уральцем. Настоявшимся в сознании нескольких поколений. Кроссовки — это физический артефакт, носитель этой идентичности, возможность сказать „Я с Урала“ без слов», — прокомментировал художник Hot Singles in Your Area.

Уникальную обувь купить нельзя, но за нее можно побороться. Первые пять пар разыграют среди самых креативных жителей города, которые опубликуют фотографии своей «майонезной семьи» в соцсетях. Другие пары распределят с помощью различных механик, включая городской квест.

Майонез Екатеринбургского жирового комбината (ЕЖК) стал культурным символом Свердловской области. Он давно перестал быть просто продуктом для кухни и теперь активно используется в праздничных мероприятиях столицы Урала.

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