4 человека пострадали в Челябинске после нападения школьника с молотком

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13-летнего школьника задержали за нападение с молотком на учеников в Челябинске

В Челябинске за нападение на одноклассников задержан 13-летний ученик коррекционной школы. Пострадали 3 ребенка и учительница, сообщает SHOT .

Сейчас задержанный мальчик находится в школе вместе с полицейскими. Они ждут приезда психологов.

В районе 9 часов утра по местному времени ученик достал из рюкзака молоток, который смог пронести в школу, и начал бить им одноклассников. Пострадали как минимум две девочки и мальчик.

По данным Baza, также пострадала одна из учительниц школы №68. Ее доставили в больницу.

Одна из раненых девочек находится в реанимации. Сейчас за ее жизнь борются доктора.