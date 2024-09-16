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Baza: напавший с молотком на детей в Челябинске хотел покончить с собой

По предварительной информации, школьник, который напал на одноклассников и учителя с молотком, хотел совершить суицид, сообщает Baza .

13-летнего ученика коррекционной школы госпитализировали. В результате его действий пострадали четыре 13-летних школьника.

Травму также получила 57-летняя учительница, которая пыталась отобрать инструмент у мальчика. У нее перелом пальца.

В понедельник утром 13-летний ученик пронес на занятие молоток. Находясь в классе, он выхватил инструмент, кинулся в сторону других детей и начал хаотично наносить удары.

Одна из раненых девочек находится в реанимации. Сейчас за ее жизнь борются доктора.