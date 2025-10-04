В -3 градуса в легкой одежде: пропавшая семья ушла в поход без зимних вещей
Семья Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае, уходила в турпоход в легкой одежде, зимних вещей с собой они не брали, сообщает ТАСС.
Как отметили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, об этом им рассказал очевидец, который последим видел пропавших.
На месте поисков семьи сейчас выпал снег, температура воздуха опустилась до минус 3 градусов, также дует ветер.
Также в ведомстве уточнили, что ранее найденное в этом районе кострище старое и не имеет отношение к семье. Следов пропавших нет никаких.
28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам. Также на месте поиска пропавшей семьи заметили двух медведей.
