Умер третий пострадавший при взрыве гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре

В воскресенье, 1 февраля, в Приволжском исследовательском медицинском университете Нижнего Новгорода скончался третий пострадавший в результате взрыва гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Коми.

Мужчина был доставлен В Нижний Новгород 21 января с помощью санавиации.

К настоящему моменту 6 пострадавших продолжают проходить лечение в медучреждениях Москвы. Один мужчина в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации Центра имени Вишневского. Еще пятеро пострадавших проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.

15 января в Сыктывкаре в центре профподготовки МВД прогремел взрыв, причиной которого стала светошумовая граната. Затем случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания. Всего пострадали более 20 человек. Начальника центра, а также одного из преподавателей задержали.

По факту взрыва в учебном центре МВД следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.