сегодня в 14:19

Девять человек пострадали при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

В Сыктывкаре произошло чрезвычайное происшествие в здании, где готовят сотрудников МВД. В результате взрыва пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Mash .

По предварительным данным, в здании сработала светошумовая граната, что привело к серьезному задымлению помещений на первом этаже учебного центра.

После первого происшествия случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания.

Из центра профессиональной подготовки эвакуировали около 200 человек. Два человека госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.

