Девять человек пострадали при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
Фото - © скриншот
В Сыктывкаре произошло чрезвычайное происшествие в здании, где готовят сотрудников МВД. В результате взрыва пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Mash.
По предварительным данным, в здании сработала светошумовая граната, что привело к серьезному задымлению помещений на первом этаже учебного центра.
После первого происшествия случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания.
Из центра профессиональной подготовки эвакуировали около 200 человек. Два человека госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.
