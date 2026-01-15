сегодня в 15:31

Дело возбудили после взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Следователи в Коми расследуют уголовное дело, возбужденное по факту взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 15 января, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Центр профессиональной подготовки МВД расположен в Эжвинском районе города. В четверг здесь прогремел взрыв. Ранее в Сети появились кадры с места происшествия, на них видно, что из здания идет дым.

При взрыве пострадали несколько человек. СМИ заявляют о девяти раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается полная картина произошедшего.

По предварительным данным, в здании сработала светошумовая граната. Затем произошел взрыв газового баллона, который привел к возгоранию строительных лесов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.