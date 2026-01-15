Из окон валит дым: видео с места взрыва в центре профподготовки МВД

15 января в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре прогремело два взрыва, в результате чего травмы получили девять человек. Позднее в Сети появилось видео с места происшествия, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, что сразу из нескольких окон здания центра профподготовки МВД шел дым, клубы которого образовали своеобразное облако над крышей строения. Также видно, что у одной из стен здания стояли строительные леса.

Предварительно известно, что первый взрыв мог произойти из-за светошумовой гранаты, а второй — из-за бытового газа. Точная информация о случившемся устанавливается компетентными органами. Судя по кадрам, на месте происшествия уже работают сотрудники МЧС России.

Ранее сообщалось, что при взрыве в центре профподготовки МВД пострадали девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

