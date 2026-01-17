Начальник учебного центра МВД в Сыктывкаре задержан по делу о взрыве

В Сыктывкаре задержали начальника центра профессиональной подготовки МВД, где произошел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали 20 человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.

Согласно версии следствия, именно начальник центра поручил провести учебные занятия в актовом зале здания. В этот момент в помещении проходили ремонтные работы и находились легковоспламеняющиеся материалы.

До этого силовики задержали преподавателя сыктывкарского центра МВД, который привел в действие учебно-имитационную гранату во время занятия.

15 января в Сыктывкаре в центре профподготовки МВД прогремел взрыв, причиной которого стала светошумовая граната. Затем случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания. По последним данным, в результате происшествия пострадали 20 человек.

Позднее по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).