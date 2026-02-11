Уголовное дело возбудили после стрельбы в техникуме Анапы

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы в техникуме в Анапе, в результате которой погиб охранник учреждения. Еще несколько человек пострадали, сообщает Информационный центр СК России .

На место происшествия выехала группа опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают причину произошедшего и условия, которые способствовали трагедии.

11 февраля в одном из техникумов произошла стрельба. Стрелка оперативно задержали. Им оказался 17-летний подросток.

По словам студентов, они услышали, как внутри образовательного учреждения прозвучали шесть выстрелов. После этого они забаррикадировались в своих кабинетах.

В результате стрельбы погиб один человек — охранник техникума. Он среагировал на атаку и вызвал правоохранителей. Действия мужчины не позволили нападавшему пройти дальше в здании. Среди пострадавших студент и библиотекарь. Последняя находится в тяжелом состоянии.

