Неизвестный устроил стрельбу в техникуме в Анапе

Рядом с одним из техникумов в Анапе в Краснодарском крае произошла стрельба. Были ранены несколько человек, сообщает Baza .

Подозреваемого в нападении задержали. Раненых госпитализировали. На месте происшествия находятся работники Росгвардии и других служб.

По информации SHOT, у подозреваемого, который устроил стрельбу, обнаружили разгрузку с патронами. Улица, на которой находится техникум, перекрыта. На этой неделе в учреждении защищают дипломы.

По информации Baza, студенты техникума забаррикадировались, когда услышали выстрелы. Сперва они услышали крики на улице, затем увидели, что люди начали убегать.

