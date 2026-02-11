Пять человек пострадали: стрельбу в техникуме Анапы устроил 17-летний подросток
Фото - © Медиасток.рф
Правоохранители задержали парня, устроившего стрельбу в техникуме Анапы в среду. Предварительно, им оказался 17-летний подросток, сообщает SHOT.
По словам студентов, они услышали, как внутри образовательного учреждения прозвучали шесть выстрелов. После этого они забаррикадировались в своих кабинетах.
Как пишет Mash, предварительно, в результате стрельбы пострадали пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще трое — в среднем.
Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы. Устанавливаются мотивы стрелка.
Сейчас улица, где расположен техникум, перекрыта.
