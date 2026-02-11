Пять человек пострадали: стрельбу в техникуме Анапы устроил 17-летний подросток

Правоохранители задержали парня, устроившего стрельбу в техникуме Анапы в среду. Предварительно, им оказался 17-летний подросток, сообщает SHOT .

По словам студентов, они услышали, как внутри образовательного учреждения прозвучали шесть выстрелов. После этого они забаррикадировались в своих кабинетах.

Как пишет Mash, предварительно, в результате стрельбы пострадали пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще трое — в среднем.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы. Устанавливаются мотивы стрелка.

Сейчас улица, где расположен техникум, перекрыта.

