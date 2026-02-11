Охранник погиб, библиотекарь и студент пострадали при стрельбе в техникуме Анапы

Во время стрельбы в техникуме в Анапе пострадала библиотекарь, она находится в тяжелом состоянии. Один из студентов получил легкое ранение бедра, сообщает SHOT .

11 февраля в одном из техникумов на улице Промышленной произошла стрельба. Были ранены несколько человек. На месте происшествия находятся работники Росгвардии и других служб.

Правоохранители задержали устроившего стрельбу. Предварительно, им оказался 17-летний подросток. По словам студентов, они услышали, как внутри образовательного учреждения прозвучали шесть выстрелов. После этого они забаррикадировались в своих кабинетах.

В результате стрельбы погиб один человек — охранник техникума. Он среагировал на атаку и вызвал правоохранителей. Действия мужчины не позволили нападавшему пройти дальше в здании техникума.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.