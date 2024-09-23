Уголовное дело возбудили после нападения школьника с ножом в Иркутской области

По факту нападения школьника с ножом и молотком на учеников в школе Балаганского района Иркутской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба местного главка СКР.

Дело завели по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних), части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Пострадавшим из-за нападения оказана медпомощь. У них нет угрозы для жизни и здоровья.

С нападавшим школьником работают правоохранительные органы. В ходе расследования дела специалисты дадут правовую оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений.

Нападения произошло на перемене. Ученики 8 класса готовились к физкультуре. В раздевалке школьник накинулся на одного из ребят — попал ему по затылку. После этого он стал кричать и несколько раз ударил по рукам. Учитель физкультуры прибежал на крик и обезвредил парня.

Ранее сообщалось, что мальчик планировал массовое убийство в школе.