Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников под Иркутском
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Школьник, вооруженный молотками и ножом, атаковал своих одноклассников в Балаганске Иркутской области. Об этом сообщает Mash.
Инцидент случился на перемене. Восьмиклассники готовились к физкультуре. В раздевалке Артем Б. накинулся на одного из юнцов — попал ему по затылку. Затем начал кричать и нанес несколько ударов по рукам.
Вскоре прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил хулигана. Предварительно, ранения в результате нападения получили как минимум три ученика.
Мальчик из полной и благополучной семьи. У него есть младший пятилетний брат.