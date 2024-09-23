Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников под Иркутском

Школьник, вооруженный молотками и ножом, атаковал своих одноклассников в Балаганске Иркутской области. Об этом сообщает Mash .

Инцидент случился на перемене. Восьмиклассники готовились к физкультуре. В раздевалке Артем Б. накинулся на одного из юнцов — попал ему по затылку. Затем начал кричать и нанес несколько ударов по рукам.

Вскоре прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил хулигана. Предварительно, ранения в результате нападения получили как минимум три ученика.

Мальчик из полной и благополучной семьи. У него есть младший пятилетний брат.