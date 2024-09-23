SHOT: иркутский школьник с молотком планировал массовое убийство

Школьник, напавший на одноклассников с ножом и молотком в Иркутской области, планировал массовое убийство в учебном заведении, сообщает SHOT .

13-летний Артем Б. создал Telegram-канал, где рассказывал о своих планах. Подросток назвал группу «глупым легкомысленным стадным населением земли»

Семья подростка характеризуется как благополучная. У Артема есть младший брат, ему 5 лет.

Ранее Mash сообщал, что школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, в результате ранения получили как минимум 3 ученика. Восьмиклассники переодевались на физкультуру в раздевалке, туда ворвался Артем и бросился на одноклассника с молотком, ударив его по затылку. Потом он начал наносить удары другим детям. Неадеквата скрутил учитель физкультуры.

С нападавшим работают полицейские. Причины его агрессивного поведения выясняются.