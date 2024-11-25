У сгоревшего в Анталье SSJ 4 раза прерывался взлет за последние 1,5 года

Загоревшийся в Анталье Sukhoi Superjet 100 за последние полтора года четыре раза прерывал взлет. Во время одного из полетов у самолета и вовсе отказал двигатель, сообщает SHOT .

Последний раз борт авиакомпании «Азимут» под названием «Волга» проверяли 26 дней назад. Тогда SSJ экстренно сел во Внукове из-за поломки створок шасси. Специалисты дефектов не выявили.

С сентября прошлого года самолет несколько раз прерывал полет и возвращался на стоянку. 21 сентября в кабине пилотов сработала система индикации состояния двигателя и оповещения экипажа. 26 сентября вылет отложили из-за некорректной работы двигателя. 7 сентября произошел отказ от полета в Сочи и еще 2 возврата самолета было в декабре.

Были у воздушного судна и другие проблемы. Летом прошлого года у Sukhoi Superjet отказал правый двигатель, а в мае этого года — правый генератор. Самолет находится в парке компании «Азимут» уже семь лет.

Воздушное судно загорелось вечером 24 ноября. На борту находились 79 российских граждан. Никто не пострадал. Люди спаслись из-за конечной точки остановки. Пилоту удалось подогнать транспорт прямо к пожарной части аэропорта.

Через несколько часов инцидент произошел с другим самолетом Sukhoi Superjet. Он зашел на аварийную посадку в Красноярске. Причиной ЧП стала неисправность гидравлики передней стойки шасси.