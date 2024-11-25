Пассажиры горящего SSJ выжили благодаря конечной точке остановки

Люди, которые летели на загоревшемся в Анталье российском самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ), спаслись из-за конечной точки остановки. Пилоту удалось подогнать транспорт прямо к пожарной части аэропорта — на расстояние 150 метров от него, сообщает SHOT .

При этом турецкие пожарные сразу же принялись за работу — начали тушить огонь. Это произошло менее, чем через минуту после остановки.

Также турецкие пожарные помогли с эвакуацией пассажиров. Их выводили из самолета с использованием надувных трапов.

Ранее в генконсульстве РФ заявили, что некоторые пассажиры сгоревшего в Анталье SSJ уехали из аэропорта. Самолет загорелся вечером 24 ноября. На борту находились 79 российских граждан. Однако никто не пострадал.