Генконсульство РФ: часть пассажиров сгоревшего в Анталье SSJ покинула аэропорт

Некоторая часть пассажиров сгоревшего SSJ-100 в Анталье успешно уехала из аэропорта. Остальные люди ждут, когда им выдадут багаж. Их обеспечили едой и водой, сообщает пресс-служба Генконсульства РФ в Турции.

Сразу после получения новостей о пожаре SSJ-100 в Анталье российские дипломаты отправились в аэропорт. Вместе с турецкими специалистами, Росавиацией и компанией-перевозчиком был выработан план действий для помощи соотечественникам

Другие россияне, которые должны были полететь на сгоревшем самолете обратно в РФ, отправились в отель. Там они будут ждать прибытия запасного воздушного судна.

В Турцию также будут направлены граждане РФ, у которых во время пожара сгорели заграничные паспорта. Генконсульство России поможет их получить в дальнейшем.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту Антальи после посадки. 79 пассажиров были эвакуированы.