ЧП случилось с очередным «Суперджетом» авиакомпании «Азимут»

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«Суперджет» аварийно сел в Красноярске за несколько часов до ЧП в Анталье

За 24 ноября с самолетами «Суперджет» авиакомпании «Азимут» произошли минимум две чрезвычайные ситуации. Сперва один из лайнеров загорелся в аэропорту Антальи, однако за несколько часов до этого другой «Суперджет» зашел на аварийную посадку в Красноярске, сообщает Baza .

Утром 24 ноября самолет RA 89080, летевший рейсом Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, подал сигнал об аварийной посадке в красноярском аэропорту. Причиной ЧП стала неисправность гидравлики передней стойки шасси. Лайнер успешно приземлился, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Ранее стало известно, что тем же вечером 24 ноября другой «Суперджет» «Азимута» загорелся в воздушной гавани Антальи. Пассажиры экстренно покидали борт через надувной трап. Этот же самолет месяцем ранее повредил створки шасси при вынужденной посадке во Внуково.

Позже стало известно, что пассажиры горящего в Анталье SSJ выжили благодаря конечной точке остановки.