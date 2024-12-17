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У погибшего от взрыва помощника Кириллова остались двое детей

У Ильи Поликарпова, погибшего в Москве от взрыва вместе с начальником войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, осталось двое маленьких детей, сообщает ТАСС .

Поликарпов был помощником Кириллова. По словам его жены, мужчина был большим патриотом и любил свою Родину. У Поликарпова осталось двое детей.

Военнослужащий также работал вместе с ТАСС и фондом «Русское наследие», он занимался гуманитарной деятельностью. Так, в ноябре при его участии воинским подразделениям были переданы средства и оборудования для безопасной деятельности в условиях боевой обстановки.

Советник гендиректора ТАСС, руководитель «Русского наследия» Владимир Хмелев назвал погибшего ответственным и порядочным человеком, который жил работой и семьей.

Оба военнослужащих погибли в результате взрыва, который прогремел утром 17 декабря около дома на Рязанском проспекте. По данным правоохранителей, неизвестные дистанционно подорвали взрывчатку, заложенную в самокат.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства, незаконного оборота оружия и теракта. Ранее агентство Reuters сообщило, что военнослужащие погибли в ходе спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).