Москвичей призвали сообщать о подтоплениях после сильнейшего ливня

До конца субботы на территории Москвы будет сильный дождь, град, гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. О подтоплениях необходимо оперативно сообщать в соответствующие службы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Жителям мегаполиса напомнили, что о временных подтоплениях около следует сообщать в управу района, в префектуру округа, Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53 и на портал «Наш город».

При обнаружении временных скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах необходимо звонить в ГУП «Мосводосток» по телефону +7 (495) 657-87-03 или оставить сообщение в соцсети «Вконтакте». При подтоплениях в подземных переходах можно сообщить в ГБК «Гормост» по телефону +7 (495) 632-58-46.

«Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», — говорится в сообщении.

Кроме того, москвичам и гостям города рекомендовали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.