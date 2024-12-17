Reuters узнало, кто убил генерала Кириллова в Москве

Начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова взорвали в Москве в ходе спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). В Киеве его подозревали в якобы преступлениях с применением химического оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters и его источник в украинских спецслужбах.

Кириллов и его помощник погибли в результате детонации бомбы, заложенной в электросамокат у дома на Рязанском проспекте, заявлял Следственный комитет России. По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).

За взорванным генералом Кирилловым могли следить тремя способами. Следователи рассматривают версии, что слежка за военачальником велась из припаркованного рядом с домом автомобиля, арендованной поблизости квартиры или через взломанное видеонаблюдение жилого комплекса.

Смерть начальника войск РХБЗ прокомментировала спикер МИД России Мария Захарова.