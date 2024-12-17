Захарова: подорванный генерал Кириллов разоблачал биолаборатории на Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что убитый в Москве начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов бесстрашно трудился во благо Родины. По словам дипломата, военачальник на протяжении многих лет разоблачал преступления англосаксов.
Захарова сказала, что Кириллов изобличал провокации со стороны НАТО, совершенные с использованием химического оружия в Сирии, деятельность американских биолабораторий на Украине, а также британские манипуляции в Солсбери и Эймсбери.
«Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — написала спикер дипломатического ведомства.
Генерал Игорь Кириллов и его помощник были убиты при взрыве, произошедшем ранним утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).
По версии Следкома, Кириллов и его соратник погибли при взрыве бомбы, заложенной в уличный самокат.