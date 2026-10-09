В Подмосковье рекордный прирост многодетных семей

В Подмосковье 120 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 370 тысяч детей. За пять лет финансирование мер поддержки многодетных выросло в три раза, а их число увеличилось на 40% — по этому показателю регион входит в топ-5 в России, сообщил депутат Московской областной Думы от «Единой России» Андрей Голубев, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Более 50 новых законов по семейной политике, запуск нацпроекта «Семья», продление до 2030 года материнского капитала. Эти и другие меры, включенные в народную программу «Единой России», были полностью обеспечены федеральным и региональным бюджетом, подчеркнул депутат.

В Можайске живет семья Чертовских — Алексей и Татьяна с тремя детьми. Татьяна стала «душой» Белого Мишки — ростовой куклы, маскота «Единой России». Инициативу поддержало местное отделение партии: теперь ни один праздник в Можайске не обходится без этого персонажа.

«Когда у тебя много детей, ты начинаешь смотреть на мир их глазами. Белый Мишка сразу создает атмосферу сказки. В костюме бывает жарко и непросто, но когда видишь счастливые глаза детей, их искренний восторг, вся усталость уходит», — рассказывает Татьяна.

Недавно в их дом пришло голубое топливо — по программе социальной газификации все работы и оборудование предоставили бесплатно. А три года назад семья получила земельный участок и 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Чертовские ежегодно получают выплату на школьную форму, пользуются бесплатным проездом, питанием в школе, льготой на ЖКХ и бесплатными путевками в лагеря.

«Раньше у нас не было своей квартиры, жили на съемной с маленькой кухней и сесть за одним столом было просто невозможно, ели по очереди. Сейчас можем собраться всей большой семьей, пригласить бабушек и дедушек. Дом построен на участке, который нам дали как многодетным и сейчас мы в тепле, в большом светлом доме», — поделилась Татьяна.

В Шатурском округе семья Зининых — Артем и Юлия с тремя детьми — первого сентября этого года переехала в новый дом. Мальчиков назвали в честь былинных героев — Данила, Никита и Добрыня.

Новоселье совпало с еще одним событием: подключили к газу. Зинины стали участниками программы «Социальная газификация»: подключение для многодетной семьи прошло без затрат, а государство выделило средства на покупку газового оборудования. От подачи заявки до монтажа оборудования прошло всего четыре месяца.

Андрей Голубев, возглавляющий в Мособлдуме комитет по социальной политике, рассказал, что сегодня в Подмосковье действуют 13 региональных мер — в дополнение к федеральным. Они охватывают жилье, коммунальные услуги, образование, культуру, транспорт.

«Бесплатным проездом на всех видах общественного транспорта в Подмосковье и Москве пользуются 230 тысяч родителей и детей. Выплатой 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка только в этом году воспользовались почти 2000 человек. Недавно по просьбе многодетных семей мы внесли изменения в закон о выплате на школьную форму: теперь ее получают все дети, независимо от того, в какой школе они учатся, в том числе в других регионах», — отметил парламентарий.

Московская область — один из лидеров страны по численности населения, здесь проживает порядка 9 миллионов человек. Благодаря мерам поддержки и развитой социальной инфраструктуре по Народной программе «Единой России» регион демонстрирует один из самых высоких в стране темпов роста населения — плюс 340 тысяч за 5 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.