В Электростали объявили конкурс на капремонт школы №15

Школу №15 на улице Пушкина в Электростали капитально отремонтируют после выбора подрядчика. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение №0148200005426000429 об открытом электронном конкурсе на капремонт МОУ «СОШ №15 с УИОП». Школа расположена по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 30. Проектная вместимость объекта — 620 человек.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, выполнит капитальный ремонт и поставит оборудование, необходимое для эксплуатации школы. Подготовительные и ремонтные работы начнутся после определения подрядчика. Завершить их планируют в 2027 году.

Капремонт проведут в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и федерального бюджета.

Комитет по конкурентной политике напомнил, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуется в его канале в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.