Ученые выяснили, что горячая ванна снижает давление не хуже спорта

Горячая ванна может снижать артериальное давление наравне с физической нагрузкой. Такой эффект обнаружили авторы исследования в European Journal of Applied Physiology, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В разные дни участники по 30 минут принимали ванну с температурой воды 40 градусов либо занимались на тренажере. После ванны сосуды кожи расширялись заметнее, а скорость и объем кровотока увеличивались сильнее, чем после упражнений. При этом снижались систолическое и диастолическое давление.

Авторы связали эффект с нагреванием организма: повышение температуры расширяет сосуды и усиливает приток крови к коже, помогая отдавать тепло. По мнению ученых, дополнительная нагрузка на сосудистые стенки также может положительно влиять на их работу.

Специалисты подчеркнули, что горячая ванна не заменяет физические упражнения. Однако она может стать дополнительным способом воздействия на сосуды для людей, которым сложно регулярно тренироваться. Информация носит ознакомительный характер и не служит основанием для самодиагностики или самолечения.

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