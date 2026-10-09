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Школьники Клина посеяли дубы и сибирские сосны для озеленения округа

Учащиеся школьного лесничества «Новолесье» школы «Имена Победы» в Клину посеяли в учебном питомнике желуди дуба черешчатого и семена сосны сибирской. Посадочный материал используют для озеленения населенных пунктов округа, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Учащиеся школьного лесничества «Новолесье» средней общеобразовательной школы «Имена Победы» городского округа Клин посеяли на учебном участке семена сосны сибирской, также известной как кедровая сосна, и желуди дуба черешчатого.

Перед посевом школьники самостоятельно подготовили землю на уроках технологии: вскопали грядки, выровняли и разрыхлили почву, вручную нарезали борозды. Первые всходы появятся только весной, после чего ребята смогут наблюдать за сеянцами.

«Выращенный в школьном питомнике посадочный материал мы используем для озеленения населенных пунктов городского округа. Школьники вносят реальный вклад в сохранение природы родного края», — подчеркнула заместитель директора-лесничего Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Марина Самусенкова.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.