«Химки-М» начали сезон Единой молодежной лиги с победы в овертайме

Баскетболисты «Химки-М» 7 октября обыграли «ЧБК-2» в первом матче сезона Единой молодежной лиги со счетом 78:73. Победу команда одержала в овертайме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

7 октября «Химки-М» одержали волевую победу над «ЧБК-2» в первой игре сезона Единой молодежной лиги. Матч завершился со счетом 78:73 в пользу химкинской команды.

За две секунды до конца четвертой четверти соперники сравняли счет — 67:67. В оставшееся время «Химки-М» не смогли реализовать атаку: мяч покружился по дужке, но не попал в корзину. В овертайме преимущество осталось за химкинскими баскетболистами.

Ключевым моментом встречи стало точное попадание капитана Кирилла Каштанова, которое вернуло «Химкам-М» лидерство в напряженной концовке.

В чемпионате участвуют 16 команд. Следующий матч «Химки-М» проведут 10 октября в Уфе против местного «Динамо-М».

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Фото: пресс-служба БК «ЧБК».

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