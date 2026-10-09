Власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ящура

С 8 октября 2026 года в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности из-за риска заноса ящура из соседних стран, сообщает «Царьград» .

Губернатор Александр Осипов заявил об угрозе со ссылкой на данные Всемирной организации здоровья животных о вспышках в соседних странах. Он поручил ветеринарной службе провести повторную вакцинацию и подготовиться к ликвидации возможных очагов.

Руководители приграничных округов должны ограничить выпас скота в 10-километровой зоне у границы, организовать его на остальной территории, разъяснить населению меры профилактики и обновить похозяйственные книги. Министерству финансов края поручено выделить средства из резервного фонда на вакцину.

Владельцы обязаны исключить бесконтрольный выпас, предоставлять животных ветеринарам для осмотра и вакцинации, сразу сообщать о падеже или массовом заболевании. Продавать продукцию можно только с ветеринарными документами.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз из монгольской провинции Сэлэнгэ верблюдов, лам, альпак, крупного и мелкого рогатого скота, их молока и эмбрионов, свиней, северных оленей и восприимчивых к ящуру диких животных.

Ящур — острое вирусное заболевание животных и человека. Люди чаще заражаются через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже — через мясо.

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